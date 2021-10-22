عجمان يأمل تحقيق أفضل بداية في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

يستضيف فريق عجمان ضيفه الظفرة عند الساعة السادسة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية مرتقبة قياساً بالمواجهات السابقة التي جمعتهما في المواسم الماضية، إذ فاز عجمان في خمس مباريات مقابل أربع للضيف، وسبعة تعادلات، ولكن لقاء الموسم الحالي يختلف قليلاً بعد الانطلاقة القوية لعجمان (11 نقطة في المركز الخامس)، بينما يحتل الظفرة المركز 12 برصيد أربع نقاط، وهي أضعف بداية له طوال مشاركاته في دوري المحترفين، وكان أول فريق يلجأ لتغيير مدربه بعد إقالة السوري محمد قويض، والتعاقد مع البرازيلي روجيرو.

ويرى عجمان بقيادة المدرب الصربي غوران أنه أمام فرصة الوصول لتحقيق أفضل بداية في مواسم المحترفين، والحصول على مركز أفضل من الخامس، خصوصاً أنه قد يحتل مركز الوصيف في حال فوزه وتعثر الشارقة أمام النصر وتعادل شباب الأهلي مع الجزيرة، وهي عوامل تشجعه على تحقيق الفوز، خصوصاً مع الانتعاش الفني للكولومبي يورليس مينا، والتونسي فراس بالعربي، وسجل كل منهما أربعة أهداف.

ويدرك الظفرة أن تعرضه للخسارة سيعمق جراحه، بعد أربع خسارات سابقة وفوز واحد جاء بقرار انضباطي وتعادل مع اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

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