6 لاعبين يحسمون مواجهة الشارقة والنصر

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يحلّ النصر ضيفاً ثقيلاً على الشارقة عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة في مواجهة من العيار الثقيل ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين لكرة القدم، إذ يسعى كلا الفريقين إلى التقدم خطوة جديدة إلى الأمام في ترتيب جدول الدوري، لاسيما الشارقة الذي يأمل العودة إلى سكة الانتصارات، ومصالحة جماهيره في أعقاب الخسارة التي تعرض لها أمام عجمان في الجولة السادسة، وأدت إلى تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث، خلف العين المتصدر والجزيرة صاحب المركز الثاني، علماً أن آخر مواجهة جمعت فريقي الشارقة والنصر في الدور الثاني للدوري في الموسم الماضي، انتهت بفوز النصر 2-1.

وتتجه الأنظار إلى ستة لاعبين من الفريقين لصنع الفارق وحسم نتيجة المباراة، إذ يعول الشارقة على الثلاثي المهاجم الكنغولي بن مالانغو والبرازيليين بيرنارد دوراتي وكايو لوكاس في صنع الفارق، في حال كانوا جميعاً في كامل جاهزيتهم الفنية والذهنية.

وفي جانب النصر، فإنه يضع آمالاً كبيرة على الثلاثي الدولي سيباستيان تيغالي وضياء السبع وأنطونيو خوسيه.

ويأمل الشارقة الذي فاز في أربعة وخسر مباراتين، في التفوق على ضيفه النصر، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، في حين يتطلع «العميد» الذي فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر في مباراتين، إلى الحصول على النقطة الـ13.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news