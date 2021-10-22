دبا الحصن تستضيف سباقي الناشئين والأشبال للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

ينظم اتحاد الدراجات الهوائية، عند الساعة السابعة من صباح اليوم، سباقين مهمين للمراحل السنية، الأول مخصص لفئة الناشئين لمسافة 45 كم، والثاني لفئة الأشبال لمسافة 15 كيلومتراً، بمشاركة أندية: كلباء، ودبا الحصن، والفجيرة، وخورفكان، ومصفوت، ومليحة.

من جهته، قال الأمين العام ياسر الدوخي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاتحاد سيظل على سياسته بتنظيم السباقات أسبوعياً، بغرض كثرة الاحتكاك بين اللاعبين، وخلق نوع من التنافس، وهو ما ظهر أثره بقوة الموسم الماضي».

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