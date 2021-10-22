تأجيل سباق بطولة دبي للقوارب الشراعية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي كان مقرراً غداً، إلى موعد جديد سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وقال النادي في بيان، أمس: «جاء القرار بعد الاطلاع على مؤشرات الحالة الجوية اليوم وغداً من المواقع الإلكترونية الرسمية المعتمدة في الدولة، وبعد استطلاع فريق عمل النادي لحالة البحر لهذا اليوم، وذلك حرصاً على سلامة المتسابقين والقوارب».

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