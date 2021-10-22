نهائي كأس الطائرة بين النصر وشباب الأهلي تحت مجهر «إكسبو»

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

ستكون الصالة المغلقة بنادي الوصل في زعبيل، في الساعة 16:30 من عصر اليوم، مسرحاً لمباراة الديربي بين النصر وشباب الأهلي، في نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال.

وتتساوى حظوظ الفريقين في تحقيق اللقب، عطفاً على المستوى في مشوار البطولة، إذ تأهل النصر بفوزه على العين بثلاثة أشواط نظيفة، بينما جاء تأهل شباب الأهلي «حامل اللقب» بفوزه على الوصل بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، ووضع اتحاد الطائرة شرط حضور الجماهير بإبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد - 19»، مدتها 48 ساعة.

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