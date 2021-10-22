الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، على الميادين الرملية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وهي أولى منافسات قفز الحواجز على الميادين الخارجية المكشوفة منذ انطلاقة الموسم الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

وتشتمل منافسات الأسبوع الرابع على ثمانية أشواط، وتقام في يومين خلال فترتين صباحية ومسائية، وتصمم مساراتها بحواجز يراوح ارتفاعها بين (100 ـ 105) سم لفئة الفرسان المبتدئين ومن في حكمهم، وحتى الحواجز على ارتفاع (140) سم لفرسان وخيول المستوى الأول من جولة واحدة مع جولة تمايز، وبمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، ومنافسة بمواصفات الجولتين، بواقع جولة في كل يوم، على حواجز يراوح ارتفاعها بين (120 ـ 130) سم، تشبه مواصفات بطولة الاتحاد الدولي العالمية للتحدي لفئة فرسان القفز مواليد (2004 ـ 2007).

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