كامارا يهدي كلباء فرحة الفوز الأول

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

حقق اتحاد كلباء انتصاره الأول في دوري أدنوك للمحترفين، عندما فاز على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت، أمس، في كلباء، ضمن الجولة السابعة، وهو الفوز الثاني للنمور على العروبة في أسبوع، بعد الفوز السابق في كأس الرابطة.

ولعب لاعب كلباء، المقيم الغيني عثمان كامارا، دور البطولة في هذا الانتصار، إذ صنع هدفاً وسجّل آخر.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد كلباء سبع نقاط مقابل ثلاث للعروبة، وشهدت المباراة تسجيل أحد أسرع أهداف الدوري بتوقيع كامارا، بعد انقضاء الدقيقة الأولى، مستفيداً من كرة طويلة وصلته من الأرجنتيني راميريز، نجح في استثمارها وانفرد بالمرمى وسجّل الهدف في الثانية 29.

وجاء الهدف الثاني في الشوط الثاني، عن طريق أحمد عامر في الدقيقة 53، مستفيداً من كرة عرضية وصلته من كامارا، الذي استفاد من خطأ دفاعي لينفرد ويسجل في الشباك، قبل أن يسجل العروبة هدفا في الدقيقة 80 عن طريق سعيد الروحي.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الفوز نقطة انطلاقة مهمة لكلباء، الذي عانى بعد توالي النتائج السلبية، حيث انتظر حتى الجولة السابعة ليحقق أول فوز، بعد سلسلة من الهزائم والتعادلات التي أثرت في لاعبي الفريق.

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