حتا يبحث عن استعادة التوازن أمام مصفوت في دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يشهد دوري الهواة للدرجة الأولى، اليوم، أربع مباريات تقام الساعة 4:55 مساء، ضمن الجولة الثالثة، ومن أبرز المباريات سعي حتا للتعويض واستعادة توازنه حين يواجه مصفوت، بينما يلعب البطائح مع الذيد، والرمس مع الفجيرة، والتعاون مع دبا الفجيرة. وتختتم الجولة، غداً، بلقاءات سيتي مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع مسافي، ودبا الحصن مع «جلف إف سي».

ويبحث حتا، بقيادة مدربه سليمان البلوشي، عن الفوز لتعويض خسارته الأخيرة أمام الذيد، وأيضاً البقاء قريباً من الصدارة، بينما ستكون أي نتيجة إيجابية لفريق مصفوت مهمة لتعويض نتائجه السلبية الماضية، ويتطلع البطائح والذيد إلى تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة الجارين. ويبحث فريقا الرمس والفجيرة عن الانتصار الأول في مواجهة غير واضحة المعالم بسبب نتائج الفريقين الأخيرة، خصوصاً «الذئاب» الذي يتطلع لتسجيل أول فوز في الموسم، حتى لا يبتعد كثيراً عن صراع الصعود.

وفي سياق آخر، يتطلع هدّافا البطولة لاعب مسافي، الإيفواري إبراهيما دياكيتي، ولاعب دبا الفجيرة، البرازيلي دياجو دا سيلفا، إلى فضّ الشراكة بينهما، حيث يمتلك كل لاعب ثلاثة أهداف حتى الآن بعد جولتين ماضيتين.

• «الإعصار» يسعى لتعويض الخسارة أمام الذيد وبلوغ النقطة السادسة.

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