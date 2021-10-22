اتحاد الكرة يشارك في ورشة عمل بطولة كأس العرب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك اتحاد الكرة في ورشة عمل عن بُعد، خاصة بالتحضيرات لبطولة كأس العرب 2021، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً عربياً. وتناولت الورشة، التي أشرف عليها مسؤولو الاتحاد الدولي «فيفا»، العديد من الجوانب، منها الأمور الطبية والبروتوكول الطبي المعتمد، والإجراءات التي يجب اتباعها.

ومثّل الاتحاد مدير الإعلام، سالم النقبي، ورئيس قسم دعم المنتخبات، حسان فهد، والمنسق الطبي، الدكتور محمد السيد، وعبدالله السعدي ومحمد جاسر من إدارة الإعلام والتسويق.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب تونس وسورية وموريتانيا، ويخوض أولى مبارياته أمام سورية 30 نوفمبر، فيما يواجه منتخب موريتانيا في المباراة الثانية يوم الثالث من ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب تونس في السادس من ديسمبر.

• الكأس تقام في قطر من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

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