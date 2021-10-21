كامار يسجل أسرع هدف ويهدي كلباء الفوز الأول على حساب العروبة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق اتحاد كلباء انتصاره الاول في دوري أدنوك للمحترفين، عندما فاز على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت اليوم، في ملعب كلباء ضمن الجولة السابعة، وهو الفوز الثاني للنمور على العروبة في اسبوع، بعد الفوز السابق في كأس الرابطة.

ولعب لاعب كلباء، المقيم الغيني عثمان كامار دور البطولة في هذا الانتصار، إذ صنع هدفا وسجل آخر. وبهذه النتيجة اصبح رصيد كلباء 7 نقاط مقابل 3 للعروبة، وشهدت المباراة تسجيل أحد أسرع أهداف الدوري بتوقيع كامار، بعد انقضاء الدقيقة الأولى، مستفيدا من كرة طويلة وصلته من المقيم الارجنتيني راميريز نجح في استثمارها وانفرد بالمرمى، وسجل الهدف في الثانية 29.

وجاء الهدف الثاني في الشوط الثاني، عن طريق أحمد عامر في الدقيقة 53، مستفيدا من كرة عرضية وصلته من كامارا، الذي استفاد من خطأ دفاعي لينفرد ويسجل في الشباك.

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