بني ياس وخورفكان.. تحدي استعادة الثقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يبحث بني ياس عن الفوز الثاني له في بطولة الدوري، عندما يستضيف خورفكان في انطلاقة الجولة السابعة، في المباراة التي تجمع الفريقين، عند الساعة 6:15 من مساء اليوم، في استاد بني ياس، خصوصاً بعد أن استقر الفريق في المركز العاشر برصيد خمس نقاط، بعد أن أنهي الموسم الماضي في مركز الوصيف، بينما يحتل خورفكان المركز التاسع بثماني نقاط.

وكان بني ياس قد تعادل أمام النصر في الجولة الماضية 2-2 بعد أن كان متقدماً بهدفين، بينما نجح خورفكان في تحقيق الفوز على الإمارات بنتيجة 2-1 ليحقق فوزه الثاني على التوالي.

بني ياس الجريح، الذي قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي جعلته ينافس حتى الجولات الأخيرة وكان قريباً من تحقيق لقب الدوري، يبحث في الموسم الحالي عن الوجود في مربع الكبار على أقل تقدير بعد بداية سيئة.

من جانبه، يقدم خورفكان عروضاً رائعة، وبدأ بشكل تدريجي حتى نجح في استغلال عامل الأرض، وحقق فوزين متتاليين أمام الظفرة والإمارات، أسهما في وصوله إلى النقطة الثامنة، متخطياً عدداً كبيراً من الفرق، ويبحث اليوم عن مفاجأة جديدة بتحقيق الفوز أو العودة بالتعادل على أقل تقدير، وهو ما يضمن بقاءه مبكراً في دائرة الوسط بالجدول.

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