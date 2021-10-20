3 حكام كرة قدم يعتذرون عن إدارة مباريات بالدوري الإماراتي غداً

المصدر: منصور السندي- دبي

علمت" الإمارات اليوم" أن ثلاثة حكام كرة قدم دوليين اعتذروا عن إدارة مباريات خلال الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم التي ستقام يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وكشف المصدر أن الحكام الثلاثة اعتذروا عن إدارة مباريات في الجولة المقبلة لأسباب خاصة دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

يذكر أن الجولة السابعة من دوري المحترفين ستشهد يوم بعد غد الجمعة مشاركة التحكيم الأجنبي لأول مرة بعد 30 عاماً، إذ سيقود الحكم التركي جونيت شاكير، مباراة شباب الأهلي والجزيرة ضمن الجولة السابعة للدوري الإماراتي.

ويبدو أن ساحة التحكيم الإماراتي ستشهد في الفترة المقبلة الكثير من المتغيرات المفاجئة في أعقاب القرار الأخير، الذي صدر من قبل اتحاد الكرة بالاستعانة بحكام أجانب في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

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