«بي دي سويس» راعياً لـ «دي بي وورلد للغولف»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف، أمس، عن توقيع اتفاقية رعاية مع «بي دي سويس»، مجموعة الشركات المتخصصة في تقديم خدمات مالية واستثمارية، لتصبح واحدة من الرعاة الرسميين لبطولة «دي بي وورلد» للغولف، التي ستمثل ختام موسم بطولات الغولف في دبي، إلى جانب بطولة «AVIV دبي» المنضمة حديثاً إلى جدول فعاليات الجولة الأوروبية لعام 2021.

وتقام «دي بي وورلد للغولف» سنوياً على ملعب «الأرض» بجميرا في دبي، وتعد البطولة التقليدية التي يختتم خلالها الموسم في الجولة الأوروبية.

كما تقام بطولة «AVIV دبي» على ملعب «النار» في منطقة جميرا.

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