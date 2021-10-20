أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «يوم المرأة للرياضات الموحدة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن موعد انطلاق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، التي ستقام بنسختها الثالثة في العاصمة أبوظبي، بعد غدٍ، بحيث تهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات على المشاركة في مهرجان رياضي، يشمل العديد من الأنشطة البدنية والمنافسات الودية، تحت مظلة التسامح والتعايش والتعاون بين كل فئات المجتمع من كل الجنسيات والأعمار والحالات البدنية، وتشجيع الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم للمشاركة في هذا اليوم.

وقال بيان صحافي: «تمثّل هذه الفعالية استكمالاً للجهود المبذولة لتمكين الرياضيات من أصحاب الهمم، ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وجمعهم باللاعبات من غير أصحاب الهمم في الرياضات الموحدة النسائية، لرفع المستويات الفنية لهن، وبناء قاعدة نسائية رياضية مختلفة الأعمار والفئات، لتمثل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وتشمل كرة السلة، اليوغا، كرة القدم للصالات والهيب هوب».

من جانبه، قال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، طلال الهاشمي: «المبادرة تتضمن فعاليات رياضية متنوعة، تدعم حياة الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم، وتشجعهم على ممارسة الرياضة».

وستقام الفعالية على هامش بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، التي ستقام من 23 إلى 30 أكتوبر الجاري.

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