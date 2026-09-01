إطلاق «برنامج المرأة الإماراتية للتطوع» لتعزيز الجاهزية الوطنية

أطلقت جمعية إمارات العطاء وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» «برنامج المرأة الإماراتية للتطوع»، تحت شعار «معاً لجاهزية الوطن»، بهدف بناء قدرات المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في العمل التطوعي التخصصي، وتمكينها من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ودعم منظومة الجاهزية الوطنية.

ويأتي إطلاق البرنامج تقديراً لعطاء المرأة الإماراتية وإنجازاتها المتواصلة في ميادين العلم والعمل والقيادة والعطاء المجتمعي والإنساني، وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تمكينها، وتطوير قدراتها، وتوسيع آفاق مشاركتها في صناعة المستقبل.

ويستهدف البرنامج الطالبات والخريجات والموظفات والمهنيات، والطبيبات والممرضات والمسعفات والكوادر الصحية، والمعلمات والخبيرات التربويات، ورائدات الأعمال، والمتخصصات في المجالات الاقتصادية والبيئية والرياضية والتقنية، إلى جانب ربات الأسر والمتقاعدات وصاحبات الهمم القادرات على المشاركة، والقيادات النسائية الراغبات في تصميم المبادرات وإدارة الفرق التطوعية.

يتضمن «برنامج المرأة الإماراتية للتطوع» ستة مسارات رئيسة تشمل الصحي والطبي، والتعليمي والمعرفي، والاقتصادي والمهني، والبيئة والاستدامة، والرياضي وجودة الحياة، والجاهزية والاستجابة المجتمعية، بهدف توسيع مجالات مشاركة المرأة وربط خبراتها باحتياجات المجتمع وتحقيق أكبر أثر ممكن.

ويشمل المسار الصحي والطبي حملات الوقاية والتوعية والكشف المبكر، وصحة المرأة والأم والطفل، والتوعية بالأمراض المزمنة، ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى.

ويركز المسار التعليمي والمعرفي على دعم الطلبة، والبرامج الثقافية والعلمية، والمهارات الرقمية والمستقبلية، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، ودعم أصحاب الهمم.

ويعنى المسار الاقتصادي والمهني بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومساندة المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. بينما يعزز مسار البيئة والاستدامة المشاركة في التشجير وتنظيف الشواطئ والمناطق البرية وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

ويركز المسار الرياضي وجودة الحياة على فعاليات المشي والجري والرياضة النسائية، وتعزيز النشاط البدني والصحة النفسية. فيما يختص مسار الجاهزية والاستجابة المجتمعية بإعداد فرق نسائية مدربة للتوعية بالاستعداد الأسري والمجتمعي وخطط الإخلاء ونقاط التجمع، والمشاركة في التمارين والمحاكاة، ودعم مراكز الاستقبال والإيواء وتنظيم المستفيدين.