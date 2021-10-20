الهاشمي: الخسارة برباعية في كأس المحترفين لن تؤثر في العروبة

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

أكد مساعد مدرب العروبة، عبدالعزيز الهاشمي، أن خسارة فريقه أمام اتحاد كلباء في كأس المحترفين لكرة القدم، لن يكون لها أي تأثر نفسي أو فني في حالة اللاعبين قبل تجدد المواجهة مع «النمور»، غداً، في افتتاح المرحلة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان العروبة قد خسر بنتيجة كبيرة أمام اتحاد كلباء برباعية نظيفة، في ذهاب المرحلة الأولى من كأس المحترفين.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «منذ بداية الأسبوع والجهاز الفني، بقيادة المدرب التونسي فتحي العبيدي، في اجتماعات مع اللاعبين لتحضيرهم نفسياً للقاء اتحاد كلباء، الذي نتطلع من خلاله لتحقيق أول فوز في الدوري يدفع بالفريق خطوة مهمة نحو منطقة الأمان في جدول المسابقة، كما عملنا على علاج بعض السلبيات والأخطاء التي ظهرت في تلك المباراة، ويمكن القول إن وضعية العروبة مطمئنة للغاية قبل لقاء الغد».

وأضاف مدرب العروبة: «لنكن واقعيين علينا أن نعترف بأن دوري أدنوك للمحترفين له الأهمية الأولى للنادي بشكل عام، وننظر إلى بطولة كأس المحترفين على أنها وسيلة لتجهيز اللاعبين، خصوصاً العناصر الشابة، لمنحها الثقة وتجهيزيها لمباريات الدوري، خصوصا أن هناك مراحل في البطولة ستقام بشكل مضغوط، وهذا يستوجب أن يكون لدينا بدلاء أكفاء».

وأشار إلى أن «الجهاز الفني راضٍ تماماً عما قدمه الفريق من مستويات في المباريات الست، التي أقيمت في المسابقة حتى الآن، وما ينقصنا هو تحقيق فوز واحد فقط يمنح اللاعبين الثقة بشكل أكبر ويعكس قوة الأداء الذي نقدمه، سنستمر على تلك الصورة في الموسم، لقناعتنا بأن الانضباط والروح القتالية العالية هما سلاح العروبة للبقاء في المحترفين، وهذا ما ظهرنا به خصوصاً في آخر أربع مباريات، وقدمنا فيها مستويات جيدة للغاية».

وتابع: «نحن فريق حديث في دوري المحترفين، وأهم ما نركز عليه في الموسم الأول أن نثبّت أركان الفريق بين الكبار، من خلال اكتساب الخبرات والاحتكاك مع فِرَق تتمتع بوجود أكبر منا، ولن نُحقق كل أهدافنا بين يوم وليلة، كل ما نحتاج إليه هو الصبر لبعض الوقت على الفريق، حتى يكتسب الأشياء الأساسية التي تجعله موجوداً بشكل قوي في دوري أدنوك».

وحول غيابات العروبة ضد اتحاد كلباء، أوضح الهاشمي أن «تشكيلة فريقه لمباراة كلباء مكتملة لعدم وجود إصابات أو إيقافات، والاستثناء الوحيد للغيابات سيكون للاعب الشاب، عبدالله سعيد الموجود حالياً ضمن تشكيلة المنتخب الأوليمبي».

واستبعد المدرب المساعد لفريق العروبة فكرة طلب استدعاء اللاعب للمشاركة أمام كلباء قائلاً: «نحن سعداء لأن هناك لاعباً من النادي يوجد في تشكيلة الفريق الوطني، ونعمل حالياً على تعزيز وجوده في المنتخب الأولمبي لأن عملنا نحن كأندية ينصبّ في المقام الأول على دعم الفرق الوطنية، ومن هذا المُنطلق سنفرّغ اللاعب للمنتخب حتى انتهاء فترة تجمعه الحالية».

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