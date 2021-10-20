ليوناردو: احترافية الظفرة و«إكسبو 2020» وزوجتي وراء عودتي إلى الإمارات

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال الوافد الجديد لصفوف الظفرة، البرازيلي ليوناردو بيريرا، إن الاحترافية في المفاوضات مع إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم، ورغبة زوجته، واحتضان دبي لـ«إكسبو 2020»، كانت من بين الأسباب الرئيسة التي دفعته على العودة للدوري الإماراتي عقب الفترة السابقة التي قضاها في صفوف فريق الجزيرة، مؤكداً أنه جاهز للدخول مباشرة في التشكيلة الأساسية، متعهداً في الوقت نفسه بمساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح، بعد أن جمع الظفرة أربع نقاط فقط من أصل 18 نقطة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح اللاعب البرازيلي لـ«الإمارات اليوم» أن المفاوضات مع إدارة ناديه الجديد، بقيادة أحمد عمران القبيسي، كانت سلسة للغاية، وأن الاحترافية في التعامل والجدية في التعاقد قلصتا الفترة الزمنية للمفاوضات، وأنه شعر بالحماس خلال الاتصالات الثلاثية التي جمعت بينه وبين وكيل أعماله وإدارة النادي، مشدداً على أنه قادر على تقديم الإضافة للفريق، والمسهم في المشروع الذي يرغب النادي في تحقيقه.

وكشف اللاعب الذي تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا مع فريقه السابق، تشونبوك الكوري الجنوبي، على حساب العين عام 2016، أن أسرته شعرت بالارتياح الشديد خلال فترة انضمامه لصفوف الجزيرة، وأنه منذ رحيله عن «فخر أبوظبي» ظل أفراد أسرته يتشوقون لزيارة الإمارات ويرغبون في العيش فيها، وأن عرض الظفرة كان بمثابة فرصة ذهبية لتحقيق تطلعات أسرته.

وأضاف: «زوجتي كانت متحمسة للغاية لعرض فريق الظفرة، وهي من بين الأسباب بالتأكيد وراء عودتي إلى هنا، ومن الرائع أننا سنكون في الإمارات مجدداً، هي لديها حالياً وظيفة بجناح البرازيل في (إكسبو دبي)، ونحن نشعر بالراحة التامة لأن كل أفراد الأسرة سيكونون في مكان واحد، سنعمل على دعم بعضنا بكل تأكيد، والعائلة هي كلمة السر في كل النجاحات بكل تأكيد».

وأكد بيريرا، الذي شارك في لقاء الظفرة أمام النصر في ذهاب كأس الرابطة، أنه لن يواجه صعوبات في الانسجام مع الفريق، كون أنه يملك الفكرة الكافية عن مستوى الفرق وطبيعة الدوري، وقال: «حينما تعود إلى الدوري نفسه الذي كنت قد لعبت فيه مع أي من الأندية، فإنه تكون لديك فكرة جيدة عما يحدث هنا، بالتأكيد أعرف فريق الظفرة جيداً، وكما قلت سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق أهداف مشروع إدارة النادي، الذي جئت من أجل المساعدة في تحقيقه وتحويله إلى واقع على الأرض».

الاستعداد لمواجهة عجمان

يواصل فريق الظفرة تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه البرازيلي الجديد، روجيرو ميكالي، تحضيراً للمواجهة المرتقبة أمام عجمان، بعد غد، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي يتوقع أن يبدأ فيها اللاعب البرازيلي ليوناردو أساسياً.

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