كلباء يجدد عقد عبدالسلام محمد حتى 2025

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أمس، تجديد عقد لاعب الفريق الأول عبدالسلام محمد، حتى 2025، حيث حضر مراسم توقيع العقد عضو شركة الكرة المستشار القانوني مايد المراشدة، ووكيل أعمال اللاعب.

وقال مايد المراشدة، لـ«الإمارات اليوم»: تجديد عقد عبدالسلام محمد يعكس سعي إدارة النادي لتأمين الاستقرار الفني والذهني للاعبين والفريق بشكل عام، والحفاظ على اللاعبين الأساسيين للدفاع عن ألوان اتحاد كلباء، ونحن سعداء باستمرار عبدالسلام محمد معنا، ونتمنى له التوفيق والنجاح دائماً.

ويأتي تجديد عقد عبدالسلام محمد تثميناً للجهود التي بذلها، والمستوى الفني المميز الذي قدمه مع الفريق، الذي برز بشكل كبير في الموسم الماضي، حين حقق «النمور» أفضل حصيلة نقاط في تاريخ مشاركته في دوري «أدنوك» للمحترفين، وبلوغ النقطة الـ39.

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