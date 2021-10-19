متفرقات.. شباب الأهلي يمطر «سلة الوصل» بـ 109 نقاط

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي انتصاراً عريضاً على ضيفه الوصل بفارق 43 نقطة، وبنتيجة «109-66»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت فوز الشارقة على مضيفه النصر «84-64»، والبطائح على الوحدة «95-60» في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة.

وابتعد حامل اللقب فريق شباب الأهلي بصدارة الترتيب العام بأربع نقاط، بفارق نقطة عن كل من الشارقة والنصر والبطائح والوصل، ويقبع الوحدة في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

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