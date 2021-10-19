متفرقات.. شباب الأهلي والوصل في مهمة صدارة دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تقام في السابعة من مساء اليوم مباراتان في الجولة الرابعة من دوري كرة اليد، إذ يلتقي في الأولى فريقا شباب الأهلي وضيفه الوصل، على أن يلتقي في المباراة الثانية دبا الحصن أمام مضيفه النصر، فيما يطمح فريقا شباب الأهلي والوصل، لخطف نقاط المباراة، الكفيلة بمنح الفائز الارتقاء إلى النقطة العاشرة، والانفراد بصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الشارقة المرتاح في هذه الجولة.

بدوره، ينشد فريق النصر الفوز على دبا الحصن، والدخول شريكاً مع الشارقة في رصيد تسع نقاط، فيما يطلب دبا الحصن حصد انتصاره الأول.

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