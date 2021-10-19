منتخب السيدات يهزم غوام في افتتاح التصفيات الآسيوية

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

تغلب المنتخب الوطني للسيدات على نظيره منتخب غوام بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2022 لحساب المجموعة الرابعة.

سجل هدفي المنتخب اللاعبة نعيمة إبراهيم في الدقيقة 38، واللاعبة نوف العنزي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء. ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية نظيره منتخب لبنان يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات.

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