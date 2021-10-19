منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

دخل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية المرحلة النهائية من تحضيراته استعداداً للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية المقررة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 28 نوفمبر المقبل، بمتابعة وإشراف لجنة المنتخبات برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبقيادة المدير الفني للمنتخبات العربية عبدالله سويدان.

وقال اتحاد الدراجات في بيان: «تجمع المنتخب بكامل صفوفه وفئاته العمرية بمضمار زايد الدولي بالشارقة قبل الدخول في مراحل الاستعدادات النهائية التي تسبق السفر إلى مصر».

ويضم الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية المدربة روبا الحيلاني مدربة منتخب الإناث، ومساعدي المدرب العام بدر علي ثاني، وعبدالله المنصوري، ومحمد برهان، والإداريين حمد المرزوقي وحمد الطنيجي.

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