«الشاهينية» و«شاهين» يُبدعان في ختام تمهيدي المرموم للهجن

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تألقت كلٌّ من «الشاهينية» المملوكة إلى هجن زعبيل، و«شاهين» المملوك إلى هجن العاصفة، في ختام فعاليات تمهيدي المرموم للهجن بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بفوزهما بالشوطين الرئيسين للبكار والجعدان، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ أقيمت في اليوم الختامي ثمانية أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أربعة منها في سن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة خمسة كيلومترات، وتم تخصيص سيارات كجوائز لأصحاب المركز الأول في جميع الاشواط، بينما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

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