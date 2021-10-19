404 ميداليات تقلّدها «الشارقة» في موسم الجوجيتسو

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن عدد الميداليات التي حققها لاعبو ولاعبات النادي بالجوجيتسو وصلت إلى 404 ميداليات في بطولات الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان: «تم إحراز 125 ميدالية ذهبية، و156 ميدالية فضية، و123 ميدالية برونزية، ما يُعد إنجازاً تاريخياً للنادي في 2021»، مشيراً إلى أن «النادي أحرز المركز الأول في ثلاث من بطولات الموسم، إضافة الى الفوز بالمراكز الثاني والثالث والرابع في بطولات أخرى».

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