دعوة 19 لاعباً لتجمع منتخب الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن قائمة المنتخب الوطني تمهيداً للمشاركات الدولية المقبلة، وضمت 19 لاعباً هم: حسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، أحمد الحمادي، سعود خالد، وخالد الشوكة (خورفكان)، وحمد حيدر، علي الحمادي، محمد فدعق وراشد الهنائي (الظفرة)، راشد عبيد، وليد بشر، عبدالله الخمري (شباب الأهلي)، أحمد السويدي، عمر بالحاج وحمد حسن (البطائح)، محمد عبيد وسعيد جاسم (النصر)، وعبدالله عبدالمجيد (اتحاد كلباء).

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية ومشرف المنتخبات الوطنية المونديالي خميس حسن الشامسي في بيان: «إن المنتخب سيتجمع في 25 الشهر الجاري ويستمر لغاية 30 منه في نادي البطائح وسيخوض خلاله مباراة ودية مع فريق النصر».

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