فوز الحمادي والزرعوني وأبوالقاسم في «الاتحاد للمبارزة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس بصالة نادي الشارقة الرياضي فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي التي نظمها اتحاد المبارزة برعاية تيما الدولية وابسليوت للأدوات الرياضية.

وقال بيان صحافي: «شهد اليوم الختامي الذي تم تخصيصه لمنافسات الرجال ثلاث مسابقات في أسلحة الايبيه والفلوريه والسابر، بمشاركة 64 لاعباً، واقتنص لاعب بني ياس علي الحمادي لقب سلاح السابر، فيما نال زميله خليفة الزرعوني لقب سلاح الايبيه، وحصل لاعب نادي الشارقة علاء أبوالقاسم لقب سلاح الفلوريه».

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