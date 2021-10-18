رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق 5 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن رالي أبوظبي الصحراوي عن إقامة النسخة الـ30 خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وقال بيان صحافي: «يعتبر رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) لعام 2021، والتي أدرج فيها في عام 1993، وذلك بعد مرور عامين على انطلاقه، وسيكون لهذا الحدث تأثير قوي على بطولة كأس العالم هذا العام، والتي ستقام جولتها الختامية في المملكة العربية السعودية بعد شهر».

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