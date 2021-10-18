بطل ألعاب القوى: «إكسبو 2020» يقودنا إلى مرحلة التعافي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أكد البرتغالي نلسون إيفورا، الحائز ذهبية أولمبياد بكين 2008 في القفز الثلاثي وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة أوساكا اليابانية، أن زيارته لـ«إكسبو 2020 دبي» أشعرته أن الحياة آخذة في استعادة مرحلة التعافي الأولى قبل هذه الجائحة والشعور بالتفاؤل بات يعلو الجميع، وهذا الأمر يعني أننا في مرحلة جيدة، ومع مرور الوقت سنتمكن جميعاً من الانتصار على هذا الوباء.

وقال إيفورا في تصريحات صحافية: «كنت أطمح منذ فترة لزيارة المنشآت الخاصة باتحاد ألعاب القوى ولقاء الأمين العام للاتحاد، للبحث في إمكانية التعاون مستقبلاً، والرغبة في الاستثمار وزيارة معرض (إكسبو)».

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