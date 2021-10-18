دبا الحصن يفاجئ الظفرة في دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تغلب دبا الحصن على الظفرة بنتيجة 3-1، في مفاجأة مدوية ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري كرة قدم الصالات، وسجل للفائز خلفان محمد والبرازيلي لويس هنريكو (هدفين)، فيما أحرز هدف الظفرة محمد عبدالله.

وعلى الرغم من فوزه، إلا أن دبا الحصن راوح في المركز الأخير برصيد ست نقاط، والظفرة 16 نقطة في المركز الثالث، وواصل خورفكان انتصاراته، بعد الفوز على الشارقة بهدفين لهدف، حيث سجل للنسور أحمد الحمادي وخالد الشوكة، بينما سجل هدف «الملك» البرازيلي بابلو سيلفا، ليصبح رصيد خورفكان 19 نقطة في صدارة الترتيب.

وتغلب البطائح على اتحاد كلباء 2-1، في مباراة سُجلت جميع أهدافها في الشوط الأول، وقدم خلالها «النمور» مستوى مميزاً لا تعكسه نتيجة الخسارة، حيث سجل للفائز وليد الغول وعبدالله القادر حسن، ولاتحاد كلباء فهد موسى، ليصبح رصيد البطائح 19 نقطة في المركز الثاني، خلف فريق خورفكان بفارق الأهداف، واتحاد كلباء برصيد سبع نقاط.

وأكد مدرب دبا الحصن، العراقي علي طالب، أن الفوز ليس مفاجأة، بل هو نتيجة مستحقة لما قدمه الفريق من مستوى فني مميز. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «معظم الخسائر في المباريات السابقة لم تكن مستحقة، لأننا في كل مباراة نقدم أداءً فنياً طيباً، لكننا لم نوفق في الفوز. وتمكُننا من الفوز على الظفرة، الذي فاز بكأس السوبر وفي ملعبه، يؤكد إمكاناتنا، ونتطلع إلى مواصلة الإنجاز»، وقدم شكره لإدارة النادي للدعم الذي يلقاه الفريق.

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