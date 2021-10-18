الحكمة الإماراتية أمل جمال تدير مباراة الصين تايبيه ولاوس في تصفيات آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمة الإماراتية الدولية، أمل جمال، مساعداً ثانياً، ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة منتخب الصين تايبيه ومنتخب لاوس المقررة، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن مباريات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022.

ويضم طاقم التحكيم: اللبنانية دموع البقار (حكم ساحة)، والفلسطينية هدية سعدية (مساعداً أول)، والأردنية حنين مراد (حكماً رابعاً).

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تُعد أمل جمال أول عنصر من التحكيم النسائي في الإمارات، التي تُكلف ضمن أطقم التحكيم في البطولات الآسيوية، كما تُعد من الحكمات الشابات الواعدات التي استحقت نيل الشارة الدولية، للعام الثاني على التوالي، على الرغم من أن مشوارها في مجال التحكيم بدأ عام 2018، واجتهدت في العمل على تطوير قدراتها وخبراتها التحكيمية خلال الدورات التدريبية، وقدمت أداء متميزاً خلال مشاركتها في إدارة مسابقتَي دوري الدرجة الأولى للرجال ودوري الخليج العربي (دون 21 عاما) للرجال، في الموسم الرياضي الماضي».

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