مينديز قطع ملعب الظفرة في وقت قياسي.. على طريقة بولت

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

خطف لاعب النصر ومنتخب الجبل الأخضر، ريان مينديز، الأضواء خلال مباراة «العميد» أمام مضيفه الظفرة، في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، بعد أن صنع هدفين من أصل ثلاثة، سجلها في اللقاء الذي انتهى بالفوز 3-1، فيما كانت طريقته في صناعة الهدف الثاني، الذي سجله زميله الأرجنتيني توزي، الحدث الأبرز نظراً إلى المجهود البدني الذي بذله في قطع ملعب المباراة راكضاً، على طريقة العداء الجاميكي يوسين بولت.

وكان مينديز قد أنقذ فريقه من هدف محقق، حينما أبعد الكرة برأسه عن خط المرمى، ووقتها كان «العميد» متقدماً بهدف، قبل أن يندفع اللاعب بمشاركة زملائه في هجمة مرتدة مكنت الفريق من تسجيل الهدف الثاني الذي كان مينديز يقف خلف صناعته.

وانطلق مينديز من خط المرمى بعد أن أبعد الكرة في الدقيقة 35:02 وركض لمسافة 40 متراً من دون كرة، قبل أن يتلقى تمريرة من زميله سعيد علي، وتبادل بعدها الكرة من تيغالي وأكمل الركض بالكرة قبل أن يمرر كرة عرضية في الدقيقة 35:17 من أمام منطقة الجزاء، لزميله توزي الذي سجل الهدف الثاني للعميد.

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