28 لاعباً في قائمة الأولمبي تحضيراً لتصفيات آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أول من أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة، يوسف السهلاوي القائمة الموسعة للمنتخب الأولمبي استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام في الفجيرة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري، إذ ضمت القائمة التي اختارها المدرب الإسباني دينس سيلفا 28 لاعباً هم: عبدالله العطر (العروبة) سلطان محمد (اتحاد كلباء) أحمد الحمادي، سعيد الكعبي، سهيل المطوع، يعقوب آل علي (الإمارات) عبدالله البلوشي (بني ياس) أحمد جوهر، عبدالله إدريس، راكان وليد (الجزيرة) راشد غميل (حتا) مروان فهد، عبدالله النقبي (خورفكان ) ماجد المحرزي ( الشارقة) عيد خميس، أحمد عبدالله، حارب عبدالله سهيل، رائد البلوشي (شباب الأهلي) سعيد سالم (عجمان) خالد البلوشي، ناصر الشكيلي، محمد البلوشي (العين) حسين مهدي (النصر) طحنون الزعابي، عبدالله المنهالي (الوحدة) يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح (الوصل).

واطلعت اللجنة على التقرير الفني المقدم من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة الهولندي فان مارفيك، الذي تضمن كل الجوانب الفنية المتعلقة بالمباريات التي خاضها الأبيض، في الجولات الأربع الماضية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكذلك التقرير الإداري ومتطلبات الأبيض للفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news