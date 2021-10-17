النصر ينجح في تحدي الظفرة ويقترب من التأهل

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

وضع النصر قدماً في الدور الثاني لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم بعد فوزه على مستضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد حمدان بن زايد، ضمن ذهاب الدور الأول للمسابقة، في مباراة تألق فيها لاعبا «العميد» ضياء سبع بتسجيله هدفين وريان مينديز الذي صنع هدفين، وستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم 25 الجاري على استاد آل مكتوم في دبي.

ولم يواجه «العميد» صعوبة في تحقيق الانتصار خارج الديار، إذ سهل الهدف المبكر من مهمته كثيراً في تحقيق الفوز، وسجل ضياء سبع هدف التقدم في الدقيقة «2» بعد تمريرة متقنة من زميله ريان مينديز، وأضاف زميله أنطونيو توزي الهدف الثاني في الدقيقة 36 من تمريرة من مينديز، قبل أن يعود اللاعب ضياء سبع ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50، بينما جاء هدف الظفرة الوحيد بواسطة ايمو ايزيكيل في الدقيقة 57 الذي انتهت عليه المباراة.

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