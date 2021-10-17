الوصل يعود من «الشامخة» بفوز غالٍ

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

حول الوصل تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه بني ياس في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، ليرفع بذلك حظوظه في التأهل للدور الثاني قبل مواجهة الإياب بين الفريقين في 25 الجاري على استاد زعبيل في دبي. ولم يستفد بني ياس بالهدف المبكر الذي سجله في الدقيقة 7 بواسطة مهاجمه سيد خميس مستفيداً من عرضية سهيل النوبي، إذ إن الوصل أظهر تماسكه ونجح في العودة لأجواء اللقاء وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 بواسطة لاعبه فابيو ليما مستغلاً خطأ المدافع محمد جابر خلال محاولته إبعاد كرة، فيما سجل الاوروغوياني ميشيل أراوخو هدف الفوز الذي جاء في الدقيقة 44، بينما لم يشهد الشوط الثاني أي تغير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز «الإمبراطور» بهدفين لهدف.

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