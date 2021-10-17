متفرقات.. 260 لاعباً يشاركون في البطولة الفردية لاختراق الضاحية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

استضافت حديقة الورقاء (3) في دبي، أول من أمس، بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة. وحصل على المراكز الأولى في السباقات كل من: محمد عثمان في فئة الرجال من العين، ومحمد عمر في فئة الشباب من شباب الأهلي، وجمال عبدالناصر في فئة الناشئين من نادي الحمرية، وعادل جيمي في فئة الأشبال من نادي الشارقة، وأميرة عبدالعليم في فئة الأشبال بنات من نادي الشارقة، وهارشديب كاورمن في فئة الناشئات من نادي البطائح.

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