متفرقات.. كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ضيافة إيطاليا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار كابانيللي في العاصمة الإيطالية روما، عصر اليوم، فعاليات كأس سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، وكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي. وينافس على اللقب «غرة الزمان» بقيادة أنطونيو فريزو، و«أميراثا فالتنسيس» بقيادة إس مولاس، و«بيلاجويا» بقيادة أي فيوري، و«فولكانو باي بونو ريفسو» بقيادة أي دياز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news