العنبري: لا أعلم شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب.. ومشكلة «الأبيض» ليست فنية

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إنه لا علم له بأي ترشيح له لتولى تدريب المنتخب خلفاً للهولندي، فان مارفيك. وتم تداول اسم العنبري إلى جانب مدرب شباب الأهلي مهدي علي على حسابات «التواصل الاجتماعي»، لتولى القيادة الفنية للأبيض، بعد تراجع نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، تحت قيادة مارفيك، مشيراً إلى أن «الأمور الفنية ليست المشكلة الحقيقية للمنتخب».

وقال مدرب الشارقة في تصريحات صحافية عقب التعادل 2-2 مع عجمان في كأس رابطة المحترفين أول من أمس: «بكل أمانة لست متابعاً لما يُعرض على الساحة حالياً بشأن ترشحي لمهمة تدريب المنتخب، لأنني لا أملك أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا أستطيع أن أُدلي بأي تصريحات حول هذا الشأن، ولا علم لي به».

وأضاف: «أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن أمور سلبية تخص المنتخب، اللاعبون في حاجة لدعم معنوي أكبر في الفترة المقبلة، ولا أعتقد أن الجوانب الفنية للأبيض هي المشكلة الحقيقية التي يُعانيها منتخبنا، هناك أمور أخرى يحتاجها الفريق الوطني أبرزها من وجهة نظري هو الجانب النفسي والدعم المعنوي. علينا جميعاً أن نتكاتف خلف اللاعبين ونمنحهم الثقة لأن مشوار التصفيات مازال طويلاً، وحظوظ الأبيض في التأهل مازالت موجودة، وعلينا أن نثق في المنتخب».

ورفض العنبري الرد على سؤال حول موقفه إذا ما عُرض عليه تدريب المنتخب الوطني في هذه الفترة، مُكتفياً بالقول: «الله يكتب الخير للجميع».

وبالنسبة لما حصل في مباراة عجمان بكأس الرابطة، بعد أن اكتفى الفريق بالتعادل في ذهاب الدور الأول، اعتبر النتيجة مرضية. وقال: «المباراة كانت فرصة جيدة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات من قبل، بشكل عام المواجهة كانت جيدة بالنسبة للفريقين، والمستوى كان مرتفعاً في الكثير من الأوقات، كنا نعلم مسبقاً أن مثل هذه المباريات تكون صعبة، وكان الأهم بالنسبة لنا ألا نخرج بخسارة تصعب من مهمتنا قبل لقاء العودة».

وأوضح: «وضعنا في حساباتنا أننا إذا لم نفز فيجب ألا نخسر، وقد خرجنا بما كنا نطمح إليه، هناك مباراة أخرى ستكون في ملعبنا ونأمل أن تكون نتيجتها في صالحنا».

• قال إن الشارقة حقق الأهم في لقاء عجمان، بتجنب الخسارة في الكأس.

غوران: مرتاح لأداء عجمان أمام الشارقة.. والتعادل مُرضٍ

أبدى مدرب عجمان، الصربي غوران، ارتياحه للأداء الذي قدمه فريقه أمام الشارقة على الرغم من الخروج بنتيجة التعادل. وقال في تصريح صحافي: «سيطرنا في الشوط الثاني على اللقاء، وكان بوسعنا أن نخرج فائزين بالنتيجة. عموماً سنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت أمام الشارقة، لقد فقدنا العديد من الكرات في وسط الملعب والتي كانت ترتد على مرمانا».

وأشار المدرب الصربي بقوله: «أداؤنا تحسن كثيراً من الناحية الهجومية بعد نزول وليد اليماحي، وساعدنا في الكثير من المحاولات، أنا أؤمن بشدة بإمكانات فريقي وبقدرة لاعبيه على تحقيق النتائج التي نصبو إليها».

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