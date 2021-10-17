العوضي: توقيت مباريات كرة الصالات يتناسب مع جدول «الألعاب الأخرى»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات شهاب العوضي أن «اختيار توقيت مباريات كرة الصالات يتناسب مع استحقاقات الاندية في بقية الرياضات، وجدول الألعاب الأخرى. يأتي ذلك رداً على رمسة نشرتها «الإمارات اليوم»، أول من أمس، مفادها أن «جمهور كرة الصالات يرغب في تقديم مواعيد مباريات الدوري، بحيث تتزامن مع التوقيت الشتوي، كون توقيت الساعة السابعة مساء يعتبر متأخراً بالنسبة لهم».

وأوضح العوضي: «نحترم مطالب الجمهور، لكن المسابقات التي تقام في العديد من القاعات، وتعديل المواعيد صعب جداً بخلاف ملعب كرة القدم المخصص للقدم فقط، أما الصالات المغلقة فيتعلق الأمر بالتنسيق مع جميع الاتحادات الجماعية والفردية التي تمارس أنشطتها في القاعات المغلقة».

وتابع: «في برمجة المباريات نعطي النادي الحق في تحديد موعد المباراة، بالتنسيق مع جدول الألعاب الأخرى، كما أن توقيت السابعة مساء الذي تقام فيه أغلبية المباريات يناسب لاعبي الصالات، كونهم لاعبين هواة ويمارسون وظائف نهارية تنتهي بعضها في الثالثة والرابعة مساءً وفي مدن مختلفة»، منوها إلى ان اللجنة التنفيذية حريصة على تقديم أعلى درجات الدعم لكل الأندية وجمهور الصالات.

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