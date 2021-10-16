الإمارات يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم عبر «تويتر» عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي ياجو ليوناردو مدافع أتلتيكو مينيرو، ليتم قيده في فئة المقيمين، ويكمل الفريق قائمته بعد أن كان قد أعار اللاعب الصربي المقيم بافالي إلى نادي التعاون قبل غلق الانتقالات الصيفية.

ونجح الإمارات من خلال ضم ليوناردو (20 عاماً) في تدعيم خط دفاعه بلاعب أجنبي مقيم، وأعار الصربي بافالي، الذي كان يلعب في خط الوسط بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين قبل غلق باب الانتقالات أبرزهم لاعب شباب الأهلي وليد حسين.

وفشل الإمارات في تحقيق أي فوز حتى الآن، إذ تلقى ست هزائم متتالية في الدوري كما خسر، أمس، أمام العين في بطولة كأس المحترفين.

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