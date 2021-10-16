متفرقات.. الشارقة يخطف الأضواء في بطولة تحدي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أسدل الستار، أمس، على منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجوجيتسو بصالة أرينا في أبوظبي، بمشاركة المئات من المواهب الصغار والبراعم من مختلف الجنسيات، وتمكن لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من خطف الأضواء والفوز بالمركز الأول، بعد تسجيلهم 6160 نقطة، وحل لاعبو أكاديمية جوجيتسو أرينا في المركز الثاني، بتسجيلهم 5840 نقطة، ثم أكاديمية تيم جلادييترز في المركز الثالث برصيد 5600 نقطة.

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