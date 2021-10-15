متفرقات.. 120 لاعباً ولاعبة في انطلاق كأس الاتحاد للمبارزة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستهل اتحاد المبارزة اليوم الموسم الجديد بإقامة أولى بطولات فئة العمومي رجال وسيدات، والتي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بصالة النادي. ويشارك في المنافسات غداً أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، وتستهل المنافسات بنزالات الفتيات للفرق لفئة العمومي، والفردي في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، على أن تختتم المنافسات غداً بمشاركة أندية المبارزة بالدولة.

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