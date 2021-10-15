العين تترقب «الصقور».. وكلباء يواجه العروبة

3 مواجهات في كأس رابطة المحترفين أبرزها عجمان والشارقة

عجمان تغلب على الشارقة في لقاء الدوري. تصوير: أسامة أبوغانم

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

تقام، اليوم، ثلاث مباريات في مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، التي افتتحت مواجهاتها قبل أسبوع، بلقاء خورفكان والوحدة، إذ يستقبل فريق العين نظيره فريق الإمارات في الساعة 6:15 مساء، على استاد هزاع بن زايد، كما يستضيف اتحاد كلباء نظيره العروبة في التوقيت نفسه، وتختتم المباريات بمواجهة قوية تجمع عجمان مع الشارقة على استاد راشد بن سعيد.

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