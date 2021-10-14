متفرقات.. «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يدعم منتسبيه صحياً

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أبرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اتفاقية تعاون صحي مع شركة «بشرة خير للخدمات الطبية»، لدعم منتسبيه وعائلاتهم. وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد العويس، ومن جانب الشركة، المدير العام الدكتور منير حمد.

وقال العويس في تصريح صحافي: «الاتفاقية ستسهم في تطوير الجانبين الصحي واللياقي لمنتسبي النادي، من خلال تقديم الخدمات الطبية للرياضيين، والرعاية الصحية أثناء البطولات، بجانب علاج الإصابات التي تحدث أثناء التدريبات المعتادة، وفقرات توعوية أخرى».

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