متفرقات.. «دبي أوتودروم» تستضيف سباق الجائزة الكبرى التاريخي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف حلبة «دبي أوتودروم» سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي، بالتعاون مع شركة «غالف هيستوريك»، أكبر سباق تاريخي لسيارات «الفورمولا 1» في المنطقة، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء سباق الجائزة الكبرى الذي أقيم في دبي منذ 40 عاماً للمرة الأولى في المنطقة، ويأتي احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، الذي يجسد مرور 50 عاماً على تأسيسها. وسيقام السباق في الثالث من ديسمبر المقبل، ويضم عدداً من سباقات سيارات «الفورمولا 1» التاريخية، وسيارات من «الفئة سي» من سبعينات إلى تسعينات القرن الماضي.

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