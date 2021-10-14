متفرقات.. شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري السلة بمواجهة الوحدة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يدشن فريق شباب الأهلي، مساء اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في دوري السلة، بلقاء ضيفه الوحدة، ضمن الجولة الأولى للدور التمهيدي، الذي يشهد أيضاً، في السابعة والربع، لقاء الشارقة ومضيفه الوصل، وحلول البطائح ضيفاً على النصر.

واقتصرت المشاركة في الموسم الجديد، على ستة أندية، مقارنة بـ10 خاضت الموسم الماضي، وذلك بعد أن اتجهت أندية العين والجزيرة وبني ياس إلى تجميد اللعبة على صعيد الصف الأول، وإلغاء الظفرة نشاط اللعبة في النادي.

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