أنباء عن إقالة مدرب الإمارات مارفيك.. البديل مهدي علي أو العنبري

المصدر: سيد مصطفى-دبي

تناقل رياضيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير رسمية عن إقالة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي فان مارفيك من تدريب الأبيض على خلفية نتائج الفريق الوطني في تصفيات مونديال 2022.

وتعادل الأبيض، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه العراقي بهدفين لكل منهما ليتراجع الفريق الاماراتي للمركز الرابع في مجموعته برصيد أربعة نقاط.

وتناقل عدد من (جروبات الواتس أب) وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن اتجاه اتحاد الكرة لإقالة مارفيك، وأن البديل القادم سيكون مدربا وطنيا على الأغلب سيكون مهدي علي أو عبدالعزيز العنبري، في وقت لم يصدر عن اتحاد الكرة أي موقف رسمي فيما يخص مستقبل مارفيك سواء باستمراره في مهمته أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الأبيض.

وكان مارفيك قد تعرض لانتقادات قوية عقب مباراة العراق بسبب قراءاته الفنية المتواضعة للقاء وتأخره في إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية رغم تراجع مستوى أكثر من لاعب على أرضية الميدان.

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