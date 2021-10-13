صحف أوكرانية: العين يعرض تمديد عقد ريبروف.. والمدرب متردد

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

ذكرت صحف أوكرانية أن شركة نادي العين لكرة القدم عرضت على المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، تمديد عقده، على ضوء نجاحه في تحسين مستوى أداء الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد مضي ست جولات، إلى جانب استعادة «البنفسج» بعض من بريقه الذي فقده خلال السنوات الماضية.

وذكرت صحيفة «شامبيون» وكذلك الموقع الإلكتروني لقناة «سبريسو» الأوكرانيتين، أمس، نقلاً عن مصادر صحافية، أن إدارة العين ترغب في تمديد عقد ريبروف الذي ينتهي في مايو المقبل، لكن المدرب متردد، حيث لم يحسم أمره بعد، خصوصاً أنه لايزال ضمن اهتمام اتحاد الكرة الأوكراني لقيادة منتخب بلاده، الذي يقوده ألكسندر بيتراكوف بصفة مؤقتة حالياً.

وحصل ريبروف على لقب مدرب الشهر للمرة الثانية في دوري أدنوك، وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن المدرب يركز أكثر حالياً على الإيفاء بالتزاماته مع العين، مع مراقبة التطورات داخل أروقة المنتخب الأوكراني، بعد أن رفض في وقت سابق فسخ عقده مع «الزعيم»، لتولي المهمة خلفاً للمدرب والنجم السابق، أندريه شيفتشينكو.

ونجح المدرب في رسم ملامح الرضا على وجوه جماهير العين، ولو بصورة نسبية، بفضل الأداء الهجومي الذي ينتهجه.

وعلى مدار الموسمين الماضيين، وتحديداً منذ رحيل المدرب الأسبق، الكرواتي زوران، لم يظهر الفريق الأسلوب الهجومي الجماعي، رغم وجود مجموعة من أصحاب النزعة الهجومية، لكن الفريق أظهر تحسناً ملحوظاً في الأداء الهجومي.

وأصبح ريبروف ثاني مدرب في تاريخ العين في عصر الاحتراف يحصد 12 نقطة في الجولات الأربع الأولى للدوري، وسبقه لهذا الرقم المدرب الأسبق زوران في موسم 2018/‏2019.

على جانب آخر، دخل المدافع محمد شاكر خيارات الجهاز الفني للمشاركة أساسياً في مواجهة الإمارات، الجمعة المقبل، في ذهاب كأس رابطة المحترفين، بعد ارتفاع أسهمه للمشاركة بجوار الإيفواري كوامي أوتون، وارتفاع مستوى الانسجام بينهما، وهو ما سيمنح المدرب خيارات أوسع في مباريات الدوري، مع عودة الدولي التونسي ياسين مرياح من المشاركة مع منتخب بلاده.

• ريبروف فاز بلقب الشهر في دوري «أدنوك» خلال أغسطس وسبتمبر.. وعقده مع العين ممتد حتى مايو المقبل.

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