«روديس دو لوب» بطلاً لكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّج الجواد «روديس دو لوب»، لخالد النابودة، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل»، الذي أقيم الأحد بضمار تاربس في فرنسا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوق البطل المنحدر من نسل «داحس»، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس دامين موري، بفارق 2.5 طول عن «شداد» للشقب ريسنج، و«هالويشا دو بوزلس»، اللذين اقتسما المركز الثاني مناصفة، في السباق البالغ طوله 1500 متر.

وعلى صعيد آخر، حصد الجواد «ديجلانو» كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار جاكرسرو بمملكة السويد.

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