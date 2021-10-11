البطائح يهزم النصر في الدقيقة الأخيرة بدوري الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

قلب فريق البطائح تأخره باربعة اهداف لهدف الى الفوز على مضيفه النصر بخمسة اهداف مقابل أربعة في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الإمارات للصالات محققا «ريمونتادا» قياسية خصوصا وان البطائح تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في اخر دقيقة من زمن المباراة.

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد البطائح 16 نقطة وهو نغس رصيد المتصدرين خورفكان والظفرة ويتخلف بفارق الاهداف عنهما.

كما فاز اتحاد كلباء على الشارقة 6-3.

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