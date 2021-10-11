النصر يحقق صدارة الإناث والشباب في «دراجات أم القيوين»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

نظم اتحاد الدراجات، أول من أمس، سباقين في أم القيوين ضمن سباقات الموسم المحلي للاتحاد، وخصص السباق الأول للإناث لمسافة 33 كم، وضم 27 مشارِكة مثلن ثلاث فئات، هي: فئة الأندية وفازت بصدارتها درّاجة نادي النصر والمنتخب الوطني، صفية الصايغ، تلتها ليديا ادالين من نادي أبوظبي، ثم دينا هلاس في المركز الثالث من نادي أبوظبي.

وفي فئة «الهواة المواطنات» فازت هلا محمد بالمركز الأول، تلتها ليلى البلوشي في المركز الثاني، ثم خديجة النقبي في المركز الثالث، وشهد الترتيب العام للإناث سيطرة تامة من فريق شرطة دبي الذي تصدر المراكز الثلاثة الأولى، من خلال كل من كارلا اوبرهورزر واوولا شيكل ومخبات اموزانوفا. وخُصص السباق الثاني لفئة الشباب بالأندية، وجرى لمسافة 55 كم، وضم 67 دراجاً، وأسفر عن فوز اللاعب المقيم ارون كلامنتي من نادي النصر بالمركز الأول، تلاه المقيم لانس اندرو من نادي أبوظبي، ثم يوسف الشحي من نادي التعاون. وفي ختام المنافسات قام النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير، وعضوا مجلس الإدارة، نايف جكة وخلود الظاهري، بتتويج الفائزين.

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